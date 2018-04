Ein Menü um 7 Euro geht sich nicht aus

Heinz Reitbauer hält es nicht mehr auf seinem Sitz. Beim KURIER-Gespräch über Essen und Politik muss er sich den Frust von seiner Gastronomen-Seele reden: „Ein Leben lang habe ich dafür gekämpft, dass die Gäste zu mir kommen. Und jetzt habe ich keine Köche und Kellner für sie.“ Reitbauer thematisiert den eklatanten Fachkräftemangel in der Gastronomie. Sogar das „Steirereck“ mit Weltruf hat Probleme, Personal zu finden. „Weil alle studieren, niemand einen Beruf lernen will“, so Reitbauer. In Österreich gebe es die beste Ausbildung, „in der ganzen Welt sind unsere Köche erfolgreich. Aber wir haben es verabsäumt, ein positives Bild von der Gastronomie als Arbeitgeber zu zeichnen“, so der Spitzengastronom.

Diskutant Sepp Schellhorn, ebenfalls Gastronom (und Politiker), lässt die oft argumentierte schlechte Bezahlung in der Gastronomie nicht gelten: „Meine Küchenchefs verdienen 6000 Euro brutto im Monat, mein afgha-

nischer Abwäscher 1900 Euro brutto. Und da kommt jeweils noch der Trinkgeldanteil dazu“, erklärt Schellhorn. „Aber wir haben auch in

der Gastronomie das Lohnnebenkostenthema: Die Mitarbeiter bekommen zu wenig und kosten das Unternehmen zu viel.“