Ein Körberlgeld für die Winzer

Bis 2014, wenn die neuen EU-Förderrichtlinien in Kraft treten, will auch der Weinbauverband neue Programme aufgestellt haben, um Gelder aus Brüssel abzurufen. Pleil: „Wir werden sicher ein Nachhaltigkeitsprogramm auf die Beine stellen.“ Neben Investitionen will er vor allem Marketingaktivitäten fördern: „Wir wollen Mittel für die Markterschließung abrufen, zum Beispiel für neue Ost-Märkte.“

Auf einen Teil des Geldes hofft aber bereits die Österreichische Weinmarketing-Organisation (ÖWM): Weil der Bund seinen Budgetbeitrag aus Spargründen kürzt, soll der Werbebeitrag der Winzer von 55 Euro pro Hektar nun entsprechend steigen, erklärt ÖWM-Geschäftsführer Willi Klinger: „Wenn die Branche ordentliches Marketing haben will, muss sie mehr einzahlen.“