Amazon: Ein großes Paket an Vorwürfen

Am härtesten trifft das Unternehmen allerdings ein Insider: Tim Bray, Vizepräsident der hochprofitablen Cloud-Tochter Amazon Web Services (AWS), begründete seinen Abgang Anfang Mai mit der Behandlung und den Kündigungen der weniger privilegierten Mitarbeiter in der Logistiksparte. Amazon beantwortet die Vorwürfe mit Verweis auf Vorkehrungen wie Schutzmasken und die Einhaltung der Abstände mittels Kameras. Die Maßnahmen sollen noch erweitert, insgesamt 4 Milliarden Dollar investiert werden. Amazon-Boss Jeff Bezos warnte die Aktionäre deswegen in einem Schreiben vor zu hohen Gewinnerwartungen.

Die Probleme sind nicht auf die USA beschränkt. Ein Gericht in Frankreich machte Amazon Schutzauflagen, der Konzern zog es daraufhin vor, ab 16. April vorübergehend den Betrieb einzustellen. In Deutschland forderte die Gewerkschaft Verdi die Schließung eines Lagers, in dem es mehrere Infektionen gegeben hatte.