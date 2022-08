Ein elektronischer Token aus dem Burgenland

„Ktchng“. Ein etwas sperriger Name, der nicht sofort in Erinnerung bleibt. Die Technologie des heimischen Start-ups aber scheint Potenzial zu haben. „Das Wort ’Ktchng’ kommt vom Geräusch der Registrierkasse und die Schreibweise soll an die Rappersprache erinnern“, erklärt Petra Augustyn. Sie hat vor nunmehr drei Jahren das Unternehmen gegründet und ist inzwischen wegen der hohen Lebensqualität nach Neusiedl am See gezogen.

Aber um was handelt es sich eigentlich bei Ktchng? Augustyn zufolge verbindet die gleichnamige App die drei Zukunftstechnologien Objekterkennung, Token und künstliche Intelligenz.