Ein Drittel der Kinder-Spielzeugfiguren ist unsicher

Singende Puppen, sprechende Plüschtiere und lärmende Fabelwesen sind zur Weihnachtszeit Verkaufsschlager. In einem Test des Vereins für Konsumenteninformation (VKI) und der deutschen Stiftung Warentest erwiesen sich aber Schadstoffe als Spielverderber: Erzeugnisse, die Naphthalin, Nitrosamine und weitere potenziell gefährliche Substanzen enthalten, gehören nicht in Kinderhände, wurde gewarnt.

"Nicht zufriedenstellend"

Von 23 Produkten schnitten sieben mit „weniger zufriedenstellend“ beziehungsweise „nicht zufriedenstellend“ ab. Allerdings erfüllten alle Spielwaren die rechtlichen Vorgaben, auch was die kritisierten Stoffe betrifft. Die Konsumentenschützer wenden aber „aus Vorsorgegründen“ strengere Kriterien als der Gesetzgeber an. Dass diese leicht eingehalten werden können, „beweisen die 16 anderen getesteten Figuren“, in denen entweder keine Schadstoffe nachgewiesen wurden bzw. nur in geringer Konzentration, wird argumentiert.