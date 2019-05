Spielzeugläden: Dieses Geschäft ist kein Kinderspiel

Während es etwa in Währing eine große Nachfrage nach hochwertigem, anspruchsvollem Holzspielzeug gebe, werde im Geschäft in der Hütteldorfer Straße in Penzing mehr Elektronik-Spielzeug gewünscht. Also bieten sie das mittlerweile entsprechend an.

Dass die Spielwarengeschäfte ganz aussterben könnten, glaubt Heidemarie Heinz auch nicht: Sie halten sogar Ausschau nach neuen Einkaufszentren oder modernisierten Einkaufsstraßen, zu denen eine weitere Heinz-Filiale passen könnte.