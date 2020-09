Eigentümer und Gläubiger schnüren Sanierungspaket für Selecta

Der krisengeschüttelte Snackautomaten-Betreiber Selecta erhält frische Mittel. Der US-Finanzinvestor KKR schieße 125 Millionen Euro an zusätzlichem Kapital in die Schweizer Firma ein, wie Selecta in der Nacht auf Mittwoch mitteilte. Zudem würden ausstehende Anleihen in Papiere umgeschuldet, die erst 2026 fällig würden. Im Gegenzug werde die hohe Verschuldung der Firma deutlich verringert.

Hauptaktionär KKR, alle Banken und ein substanzieller Anteil der Anleihen-Eigner hätten der Rekapitalisierung von Selecta zugestimmt. "Diese Maßnahmen stellen sicher, dass wir jetzt auf einer sehr stabilen Grundlage stehen und ermöglichen es uns, unseren strategischen Geschäftsplan umzusetzen", erklärte Verwaltungsratspräsident Joe Plumeri.