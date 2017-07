Easyjet-Chefin: Warum das Fliegen noch billiger wird

Die britische EU-Mitgliedschaft endet voraussichtlich mit März 2019. Bis dahin muss der Job erledigt sein: Die 110 Flieger starke Flotte der neu gegründeten Easyjet Europe wird dann mit rot-weiß-roter Lizenz (im Jargon AOC, Air Operator Certificate) und unter österreichischem Hoheitszeichen (OE) fliegen. So sichert sich die Fluglinie ab, dass sie nach dem Brexit EU-weit weiterfliegen darf.

„Damit wird Easyjet am Ende die größte ’österreichische’ Airline sein“, sagt Luftfahrtberater Kurt Hofmann zum KURIER. Österreichisch unter Anführungszeichen, denn die Eigentümer der großen Fluglinien sitzen allesamt im Ausland. Zum Vergleich: Die Flotte der Lufthansa-Tochter AUA umfasst 82 Flugzeuge – die aber tatsächlich in Wien stehen und nicht als Papierflieger, wie man dort betont. Lufthansa-Billigtochter Eurowings hat 8 Flugzeuge in Rot-weiß-rot – fünf stehen in Wien, eins in Salzburg, zwei in Palma. Niki, der Ferienflieger von Etihad/Air Berlin, kommt auf 21 Flugzeuge mit OE-Kennung.

Basis in Wien noch offen

Easyjet bringt Wien zwar Renommee, Jobwunder ist keines zu erwarten. In den Büros in der Wiener Innenstadt, nahe der Luftfahrtbehörde Austro Control, nimmt eine „niedrige zweistellige Zahl“ an Mitarbeitern Platz. Ob in Wien künftig Flugzeuge stationiert werden, lässt Easyjet-Europe-Chef Thomas Haagensen offen.

„Für mich wäre es logisch, dass in Wien eine weitere Basis entsteht“, sagt Experte Hofmann. Fix ist: Das Management in Wien wird künftig für 4000 Mitarbeiter und dann 110 Flugzeuge zuständig sein, die EU-weit unterwegs sein sollen. Daneben verfügt Easyjet schon jetzt über die Schweizer Betriebslizenz und natürlich die Zulassung in Großbritannien, wo 6000 Mitarbeiter und 140 Flugzeuge stationiert sind.

Mehr Arbeit fällt für die Austro Control an, die dann die Aufsicht über Easyjet inne hat. Laut Austro-Control-Chef Heinz Sommerbauer werden österreichische Inspektoren laufend den operativen und technischen Betrieb und die Wartung kontrollieren.

Weil die Flieger der Billigairlines viel öfter unterwegs seien, sei das ein zentraler Wettbewerbsfaktor, sagt Hofmann: „Die Portugiesen wären vielleicht billiger gewesen, aber Zuverlässigkeit und strenge Richtlinien sprachen wohl für Österreich.“

60 Prozent Plus

Derzeit fliegt Easyjet von den Flughäfen Innsbruck, Salzburg, Klagenfurt und Wien 20 Ziele in Europa an. 2016 sei die Zahl der Passagiere um 60 Prozent gestiegen. Heuer wurde bereits eine Million Fluggäste von und nach Österreich befördert.

Foto: /Grafik