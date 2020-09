E-Lkw-Hersteller Nikola mit Betrugsvorwürfen konfrontiert

Der schillernde US-Elektrolastwagenbauer Nikola spaltet die Fahrzeugbranche: Die einen feiern das hierzulande noch wenig bekannte Startup als zweites Tesla, die anderen warnen vor einer gefährlichen Luftnummer. Nun bezichtigt ein Investor das Unternehmen des groß angelegten Betrugs und schickte den Börsenkurs auf Talfahrt.

Der Startschuss für Nikola fiel im Jahr 2015. Seither tüftelt das Team von Gründer Trevor Milton an alternativen Antriebstechnologien für Lastwagen und große Geländewagen. Diese sollen in Zukunft auf der Basis elektrischer Batterien und Wasserstoff-Brennstoffzellen fahren. Auch an Ladestationen für Wasserstoff-Lkw arbeitet das Startup.

Bisher blieben die Pläne aber weitgehend Theorie, denn auf die Straße brachte Nikola noch kein einziges fertiges Modell seiner Öko-Lastwagen. Partner aus der internationalen Fahrzeugbranche schreckte das indessen nicht ab.

Nikola schloss strategische Partnerschaften nicht nur mit Bosch, sondern auch mit dem italienischen Nutzfahrzeughersteller CNH Industrial.

Vor einer Woche kam dann ein weiterer prominenter Partner an Bord: Der US-Autobauer General Motors. Kaum war die Zusammenarbeit am vergangenen Dienstag verkündet, schnellte der Kurs der Nikola-Aktien an der New Yorker Börse um 41 Prozent in die Höhe. Dabei war das Startup erst im Juni an die Börse gegangen.