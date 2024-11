E-Control-Chef: Mangelnde Transparenz bei Strom- und Gaspreisen

Wenn man die Informationen zum Beispiel einmal im Monat bekäme, "würde man merken, dass man in einem Monat 100 Euro mehr bezahlt hat als im Vormonat, und dann schaut man sich das genauer an", so Urbantschitsch. Dann könnte man dementsprechend reagieren - was bei einer Jahresabrechnung nicht möglich wäre.

"Ich weiß ja nicht, was vor zehn Monaten passiert ist", so der E-Control-Chef. Anschließend könnte man sich nach günstigeren Angeboten umschauen und sich mit der Frage auseinandersetzen, welchen Vertrag man haben möchte.