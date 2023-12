E-Control: Strom- und Gaspreise steigen ab 2024

Inflation, gestiegene Investitionen und reduzierte Abgabemengen

Verantwortlich für die Erhöhung bei den Stromnetzengelten sind vor allem die Inflation, gestiegene Investitionen und reduzierte Abgabemengen, so die E-Control. Die Abgabe an Endverbraucher sei 2022 um 2,4 Prozent gesunken, einerseits weil die Eigenerzeugung von Strom gestiegen sei, andererseits, weil angesichts der massiv gestiegenen Preise mehr Energie eingespart wurde, erläuterte E-Control-Vorstand Wolfgang Urbantschitsch. Die höheren Netzentgelte schlagen sich in fast allen Netzbereichen nieder, nur im Burgenland und Oberösterreich sinken die Netzentgelte für Strom, schrieb die Regulierungsbehörde.

