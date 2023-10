Experte Boltz: "Gas- und Strompreise könnten um 20 bis 30 Prozent steigen"

Nach dem Angriff der Hamas auf Israel ist der Gaspreis wieder deutlich angestiegen - er stieg auf höchsten Stand seit Februar. Generell steigt die Nervosität auf den Energiemärkten wieder an. In der ZIB2 hat Walter Boltz, Berater des Klimaschutzministeriums und ehemaliger E-Control-Chef, aber zumindest leichte Entwarnung gegeben. Der Gaspreis wird nicht so hoch steigen wie vor einem Jahr - verursacht durch den russischen Angriffskrieg. "Vielleicht werden sie noch 20 bis 30 Prozent steigen. Was das für den Konsumenten bedeutet, kann man jetzt noch nicht abschätzen", sagt Walter Boltz. Es könne aber durchaus sein, dass die Gas- und Strompreise für den Konsumenten auch wieder leicht steigen werden.

