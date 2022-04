E-Control-Chef sieht wieder „Licht am Ende des Tunnels“

„Wir sehen absolut turbulente Zeiten. Seit dem 24. Februar beobachten wir den Energiemarkt besonders akribisch, ob sich die Gaslieferungen verändern“, erzählt Alfons Haber, seit einem Jahr Co-Vorstand der E-Control im CLUB 3. Auch Putins Ankündigung, nur mehr Rubel für Russlands Energieexporte zu akzeptieren, sei in seinem Haus genau verfolgt worden – doch Haber beruhigt: „Man sieht jetzt aber wieder Licht am Ende des Tunnels, weil wir die Energie dennoch in Euro über die Gazprom-Bank bezahlen können.“