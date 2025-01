E-Autos im Winter-Reichweitentest: Nur ein Auto bestand

Allerdings wurde nicht im Realbetrieb getestet, sondern - um exakt gleiche Bedingungen zu schaffen - es wurden alle Fahrzeuge am Prüfstand des ADAC-Testlabors auf die über 580 Kilometer lange, simulierte Autobahnstrecke zwischen München und Berlin (inklusive realistischem Verkehrsgeschehen, Steigungen, Gefälle usw.) geschickt.

Kurze und mittlere Strecken, wie sie im Alltag häufig zurückgelegt werden, sind längst kein Problem mehr – das haben sowohl unsere Labortests als auch regelmäßige Fahrversuche immer wieder gezeigt", erklärt ÖAMTC-Techniker Christian Klejna. "Und auch auf der Langstrecke gibt es dank ständig weiterentwickelter Akku- und Ladetechnologie sowie immer besser ausgebauter Lade-Infrastruktur kaum noch Grund für ‘Reichweitenangst‘." Die Entscheidung für Kunden ist dennoch schwierig: Die Kfz-Hersteller geben die Reichweite ihrer Autos zumeist für optimale Bedingungen an, wie sie in Wirklichkeit nur selten vorzufinden sind.

Nur ein Fahrzeug, der Mercedes EQS 450+, schaffte die Gesamtstrecke mit einer einzigen Akkuladung. “Bemerkenswert ist außerdem, dass bei diesem Auto in 20 Minuten über 300 Kilometer nachgeladen werden können. Und: Mit nur 20,4 kWh/100 km ist sein Langstreckenverbrauch so niedrig wie bei keinem anderen Fahrzeug im Test”, fasst Klejna zusammen. Damit erhält die Oberklasse-Limousine ein “sehr gut” und ist klarer Testsieger, vor dem ebenfalls mit “sehr gut” bewerteten Porsche Taycan, der mit niedrigem Verbrauch (21,4 kWh/100 km) und ausgezeichneter Ladeleistung (370 Kilometer in 20 Minuten) punkten kann. Seine Reichweite bei vollem Akku: 504 Kilometer.

Mangelhafte Langstreckentauglichkeit im Winter wurde bei keinem der getesteten Fahrzeuge festgestellt: Mit allen Autos kann unter den herausfordernden Testbedingungen mindestens zwei Stunden gefahren werden, bevor ein Ladestopp nötig wird – daher wurde auch kein Kandidat mit “nicht genügend” bewertet. “Genügend” gab es hingegen mehrere, wie Christian Klejna erklärt: “Bei einigen Fahrzeugen war der Verbrauch mit rund 30 kWh/100 km so hoch, dass auf der simulierten Teststrecke dreimal nachgeladen werden musste, um das Ziel zu erreichen. In diese Kategorie fallen u. a. der Volvo EC40 SM ER, der Peugeot e-3008 Version 210 und – als Schlusslicht – der MG 4 ER, bei dem vor allem die Schwächen im Heizsystem den Verbrauch hochtreiben.”