Flaute bei den E-Autos? Weltweit gesehen sieht es völlig anders aus

Eine Momentaufnahme der Verkäufe von Elektrofahrzeugen im Januar – Oktober 2024 im Vergleich zu Januar – Oktober 2023 zeigt, dass sich Stromer überalle besser verkaufen. Ausser in Europa.

Warum wollen Europäer keine E-Autos?

Weltweit wurden 13,3 Millionen E-Autos verkauft, das ist +24 %.

China meldet 8,4 Millionen Verkäufe, +38 %.

Die USA und Kanada haben mit 1,4 Millionen immerhin +9 %.

Der Rest der Welt steigert sich mit 1,0 Millionen auf +27 %.

Einziges Sorgenkind: EU, EFTA und Großbritannien, wo 2,5 Millionen verkaufte Elektrofahrzeuge ein Minus von 3 % bedeuten.

Globale Markt für Elektrofahrzeuge zieht an

Charles Lester, Data Manager bei Rho Motion, kommentierte: „Der globale Markt für Elektrofahrzeuge zieht jetzt wieder an und verzeichnet den zweiten Monat in Folge Rekordumsätze. Der größte Teil des Wachstums kommt aus China und westliche Hersteller fühlen sich dadurch eindeutig bedroht. Der US-Markt bleibt zum Teil dank der IRA-Finanzierung für Verbraucher, die auf Elektro umsteigen, lebhaft, was mit dem Beginn der Trump-Präsidentschaft gefährdet sein könnte.“