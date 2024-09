Der effizienteste Weg zur Ladestation in der Wohnhausgarage

Seit 1. Jänner 2022 können sich Wohnungseigentümer relativ einfach eine E-Auto-Ladestation in der Garage oder auf dem Parkplatz ihres Mehrparteienhauses zulegen. Musste man sich früher mühsam die Einwilligung aller Hausparteien sichern, herrscht nun das "Right to Plug", also das Recht darauf, sein E-Auto daheim anstecken zu können. Wir haben Antworten auf die wichtigsten Fragen dazu.

Für wen gilt das "Right to Plug"?

Das Recht wurde mit der Novelle des Wohnungseigentumsgesetzes 2022 eingeführt. Das bedeutet, nur Wohnungseigentümer, die am Parkplatz oder in der Garage ihres Hauses auch einen Stellplatz besitzen (nicht mieten!) können das "Right to Plug" nutzen. In Österreich könnte es auf rund 325.000 Stellplätze angewendet werden. Insgesamt gibt es im Wohnbau in Österreich geschätzt 1,3 Millionen Stellplätze.