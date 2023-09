Oliven aus Österreich: Durch Klimawandel könnte Anbau in Österreich Zukunft haben

Olivenbäume in Österreich - was bisher als Topfpflanze so manche Terrasse zierte, könnte in Zukunft durchaus ein Standbein der heimischen Landwirtschaft werden. Der Wiener Verein AgroRebels befasst sich seit einigen Jahren wissenschaftlich damit, ob Olivenanbau bei uns ertragreich betrieben werden kann. Fazit: Ja, es geht. In Kooperation mit der Firma Pannonia Palmen von Markus Fink will man der Olive Boden und den Bauern eine neue Perspektive verschaffen.

Alles begann mit einem Forschungsprojekt: Ist die Olive in Österreich kultivierbar?

Vor einigen Jahren stellte sich der Wiener Verein "AgroRebels" die Frage, ob man die Olive in Österreich kultivieren könnte. Ein Forschungsprojekt wurde eingereicht und bewilligt. Ziel war, "eine Art Proof of Concept, ob die Olive in Österreich so kultivierbar ist, dass sie auch tatsächlich trägt", schildert Fink, ob sie so viel Ertrag bringen könne, dass sich die Investition für den Bauern lohne.