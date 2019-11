Duale Akademie: "Wir fischen in einem neuen Teich"

Rund hundert junge Menschen hätten sich in Oberösterreich bereits für die Duale Akademie entschieden. In neun Berufen wird diese Lehre für Maturanten derzeit angeboten – darunter Mechatronik, Handel, Logistik. Die Zahl der möglichen Berufe soll jährlich erweitert werden. So soll im kommenden Jahr im Baubereich ein neuer Lehrberuf für die Maturanten dazukommen.

Knapp 300 Betriebe in Oberösterreich bieten die Lehre nach Matura bereits an. Auch in Salzburg, Vorarlberg, Wien und im Burgenland haben sich laut dem Bildungsbeauftragten Dallamaßl bereits Unternehmen gefunden, die um Maturanten in der Lehre werben.

Diese Serie wird in Kooperation mit der WKÖ aber unter redaktioneller Unabhängigkeit publiziert. Wir bedanken uns bei den Jugendlichen, ihren Eltern und den Unternehmen für die Mitwirkung.