Drei weitere Millionenpleiten rund um den Signa-Konzern

" Die IGNA ICON Holding GmbH wurde im Jahr 2015 gegründet und hat sich mit der Verwaltung von Vermögen, der Entwicklung und Verwaltung von Immobilienprojekten sowie von Beteiligungen, insbesondere im Bereich des Wiener Hauptbahnhofs beschäftigt", heißt es weiter. "Die Insolvenzursache liegt in einer von den beiden Verkäufergesellschaften (ICON Management GmbH und ICON Beteiligung GmbH) im Rahmen des Share Deals abgegebenen Erstvermietungsgarantie." Die Passiva werden mit 6,56 Millionen Euro ausgewiesen, das freie Vermögen beträgt lediglich 354.000 Euro.

Die SIGNA ICON Holding GmbH, P69 Management GmbH und die P69 Immobilien GmbH & Co KG haben heute am Handelsgericht Wien Anträge auf Eröffnung von Konkursverfahren gestellt. Das bestätigt Iris Scharitzer von Creditreform dem KURIER .

Immobilienentwicklung

"Die P69 Management GmbH wurde im Jahr 2017 gegründet und der Unternehmensgegenstand umfasst die Entwicklung und Verwaltung von Immobilienprojekten (Liegenschaft Siebenhirten), den Handel mit Immobilien, Dienstleistungen und Beratung im Immobilienbereich, die Finanzierung von SIGNA-Gruppengesellschaften, den Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen sowie die Verwaltung eigenen Vermögens. P69 Immobilien GmbH & Co KG im Jahr 2019 gegründet und beschäftigt sich mit Immobilienentwicklung", so Creditreform.

Und weiter heißt es: "Die beiden Schuldnerinnen sind Teil des Konzerns der SIGNA Development Selection AG, über deren Vermögen zu HG 4 S 186/23i ein Sanierungsverfahren anhängig ist. Die Insolvenzursachen liegen in der nicht erzielten Vollabdeckung der Verbindlichkeiten im Rahmen eines Verkaufsprozesses für die Immobilie der P69 Immobilien GmbH & Co KG." Nachsatz: "Als Komplementärin der P69 Immobilien GmbH & Co KG haftet die Schuldnerin unbeschränkt für die Verbindlichkeiten derselben, weshalb eine idente Gläubigerstruktur zur Kommanditgesellschaft vorliegt."

Die Schulden werden mit 11,7 Millionen Euro beziffert, das freie Vermögen beträgt nur 59.000 Euro.