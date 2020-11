Dow Jones mit stärkstem Monatsgewinn seit 1987

Von Kursrekorden ist Novavax noch etwas entfernt, anders als Konzerne wie Moderna, Biontech oder Curevac. Deren Aktien waren am Montag mit Kurssprüngen zwischen 13 Prozent und 22,3 Prozent so teuer wie noch nie. Moderna hatte mitgeteilt, dass an diesem Montag auch die Zulassung für einen Corona-Impfstoff in der EU beantragt werden soll. Bei Biontech wird über eine sehr schnelle Zulassung in Großbritannien spekuliert.

Übernahmen

Abseits der Coronavirus-Lage erhitzte die Aussicht auf Übernahmen die Gemüter. So will S&P Global den Konkurrenten IHS Markit in einem 44 Milliarden US-Dollar schweren Aktien-Deal übernehmen. Während die Markit-Titel 7,5 Prozent gewannen, brachten es jene von S&P Global zu einem Plus von 3,1 Prozent.

Weiter Gesprächsstoff liefert auch ein mögliches Salesforce-Gebot für Slack. Ein Plus von 5,5 Prozent katapultierte sie über den bisherigen Rekord von 42 Dollar, der noch vom Tag des Börsengangs im Juni 2019 stammte. Wie der Wirtschaftssender CNBC in Berufung auf Kreise berichtete, könnte eine Offerte schon am Dienstag kommen. Für die Salesforce-Aktien ging es um 0,8 Prozent bergab auf den tiefsten Stand seit Anfang November.