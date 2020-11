Die Anleger sind zu optimistisch

Ein Beispiel für solche Indikatoren sind die Preise am Derivatemarkt, die Aufschluss darüber geben, wie hoch der Absicherungsbedarf von Investoren ist. „Haben Investoren Ängste, haben sie einen hohen Absicherungsbedarf“, sagt Cocca. Die aktuelle Sorglosigkeit sei bemerkenswert groß. „Einen so niedrigen Absicherungsbedarf wie aktuell gab es in den letzten Jahren selten“, konstatiert Cocca. „Die Sorglosigkeit fällt sehr offensichtlich zusammen mit der Impfstoffankündigung vor wenigen Tagen. Damit verbunden sehen wir einen sehr starken Anstieg der Aktienpreise und eine regelrechte Euphorie.“

Aktuell gibt es für die Wissenschafter genug Grund zur Annahme, dass sich der Markt bald anders entwickeln wird. An der Newslage habe sich ja an und für sich nicht viel geändert, so Cocca. Es gibt zwar die Ankündigung eines Impfstoffes – dass der Sommer 2021 relativ normal verlaufen werde, war aber schon länger bekannt. Und: „Was den Aktienmärkten keine große Sorge zu bereiten scheint, ist, dass wir noch einen Winter vor uns haben und dass das noch Effekte auf den Konjunkturzyklus haben könnte.“