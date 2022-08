Disney holt bei Streaming Marktführer Netflix ein

Die Popularität der Dienste nutzt Disney, um das Potenzial für Preiserhöhungen zu testen. So gilt in den USA der bisherige Preis von 7,99 Dollar vom 8. Dezember für die Version von Disney+ mit Werbung. Wer weiter werbefrei schauen will, muss 10,99 Dollar zahlen. Bei Hulu geht der Preis je nach Abomodell um 1 bis 2 Dollar pro Monat hoch. ESPN+ hatte auch erst kürzlich eine Preiserhöhung in den USA angekündigt. Netflix stampft gerade ebenfalls eine Version mit Werbung aus dem Boden und hofft, sie zum Jahreswechsel zu starten. Konzernchef Bob Chapek zeigte sich in einer Telefonkonferenz mit Analysten überzeugt, dass die Preiserhöhung langfristig nicht zu einer Abwanderung von Kunden führen werde.

Das Geld für das Entertainment-Imperium verdiente unterdessen das klassische Geschäft mit der TV-Kabelsparte sowie Filmstudios, Themenparks, Ferienanlagen und Kreuzfahrtschiffen. So sprangen die Erlöse der Themenpark-Sparte im Vergleich zu dem von Corona-Maßnahmen geprägten Vorjahresquartal um 70 Prozent auf 7,4 Milliarden Dollar hoch und der operative Gewinn vervielfachte sich auf 2,2 Milliarden Dollar. "Wir hatten ein exzellentes Quartal", verkündete Chapek. Der Konzernumsatz wuchs um 26 Prozent auf 21,5 Milliarden Dollar. Der Gewinn stieg um 53 Prozent auf 1,4 Milliarden Dollar (1,36 Mrd Euro).