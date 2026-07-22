Bauern wehren sich mit Hofläden gegen die Macht der Supermärkte

Obstbäuerin Petra Lechner verkauft ihre Äpfel, Marillen und Zwetschgen lieber direkt, als sie an die großen Supermarktketten zu liefern. Vor einigen Jahren begann die Landwirtin aus dem Mostviertel mit der Direktvermarktung. Sie wollte die Preise selbst gestalten, um wirtschaftlich stabil zu sein. Mit Erfolg: Mittlerweile verkauft Lechner ihre Produkte im eigenen Hofladen und beliefert mehrere Bauernläden, Firmen und Schulen. Die Direktvermarktung macht heute deutlich mehr als die Hälfte des Einkommens des Betriebs aus. Immer mehr heimische Bauern entscheiden sich, bei der Vermarktung ihren eigenen Weg zu gehen. Einer Studie des Marktforschungsinstituts Keyquest zufolge sind 29 Prozent der Landwirte Direktvermarkter – Tendenz steigend. Sieben Prozent spielen mit dem Gedanken, in den Direktvertrieb einzusteigen, darunter vor allem junge Bäuerinnen und Bauern. Am häufigsten wird Fleisch verkauft, und das vor allem in Westösterreich, wo sich häufig Touristen Speck, Wurst und Co mit nach Hause nehmen. Dahinter folgen Eier und Fruchtsäfte. In Ostösterreich ist der Wein ein großer Faktor.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © AMA Genuss Region / pov.at Petra Lechner in ihrem Hofladen

Bauern haben Probleme mit dem Lebensmittelhandel Im Schnitt erwirtschaften die Betriebe, die ihre Produkte selbst vermarkten, damit 36 Prozent ihres Einkommens. „Aus meiner Sicht entwickelt sich die Direktvermarktung deswegen so positiv, weil eine Reihe von Betrieben wirtschaftlich nicht mehr mit dem heimischen Handel als Partner zurechtkommt“, sagt Landwirtschaftskammer-Präsident Josef Moosbrugger. Nicht nur die Direktvermarktung an sich liegt im Trend, auch der Einkauf im Hofladen werde immer beliebter, sagt Karl Grabmayr, Obmann des Verbands bäuerlicher Direktvermarkter Österreichs. Und das, obwohl die Preise oft höher sind als im Supermarkt. Das liege etwa daran, dass die Vermarktung im Lebensmitteleinzelhandel „in ganz anderen Größenordnungen“ funktioniere, was eine „völlig andere Preisbildung“ ermögliche, begründet Moosbrugger die Unterschiede.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © kurier/Wolfgang Wolak Josef Moosbrugger, Präsident der Landwirtschaftskammer Österreich (LKÖ)

„Man darf Äpfel nicht mit Birnen vergleichen“ Grabmayr warnt davor, „Äpfel mit Birnen zu vergleichen“. Wenn im Handel das gleiche Produkt mit derselben Qualität und Herkunft angeboten wird, seien die Preisunterschiede meist nicht groß. Obstbauern könnten ihre Früchte für den Bauernladen im idealen Moment der Reife verarbeiten und seien nicht so sehr von Lieferwegen und -verträgen abhängig, weshalb die Qualität im Hofladen oft höher sei.