Trotz Dürre-Krise: Wie dieser Bauer seine Ernte rettet

Landwirt Hans Gnauer macht auf seinem Acker einiges anders als viele seiner Kollegen. Immer im Fokus: Ein gesunder Boden. Wenn er seinen Weizen ausbringt, platziert er das Saatgut durch einen kleinen Schlitz in der Oberfläche.

Ansonsten verzichtet der Bauer aus Grübern (NÖ) im Bezirk Hollabrunn auf die Bodenbearbeitung. Er achtet auf Artenreichtum und hält eine bestimmte Fruchtfolge ein. Auch Erde ist auf seinen Feldern kaum zu sehen, denn die Oberfläche ist dauerhaft mit Pflanzen oder Ernterückständen bedeckt, um den Boden zu schützen.

Gnauer ist ein Verfechter der regenerativen Landwirtschaft. Diese kombiniere Elemente aus der konventionellen und der Bio-Landwirtschaft. „Das Beste aus beiden Welten“, sagt Gnauer dem KURIER. Das Ziel sei es, natürliche Prozesse nachzuahmen und der Natur „die Kraft zu geben, sich selbst zu wehren“, so Gnauer.

Österreichischer Weizen befindet sich aktuell in der Notreife

Das sei vor allem wegen der Folgen des Klimawandels zunehmend wichtig. Denn Hitzewellen und Dürre bedrohten im heurigen Frühling nicht das erste Mal die Ernte der Landwirte. Aktuell befindet sich der Weizen vielerorts in der sogenannten Notreife, bei der er verfrüht geerntet werden muss – meist mit geringeren Erträgen.

Gnauer bereiten Dürre und Starkregen weniger Sorgen als anderen Bauern. Sein Boden nehme Wasser rasch auf und speichere es „wie ein Schwamm“. Auch durch das natürliche Kanalsystem – etwa durch abgestorbene Pflanzenwurzeln oder die Gänge von Regenwürmern – fließt Wasser schnell ab, statt die Oberfläche wegzuschwemmen.