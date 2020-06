Direkte Demokratie: Tipps für Spindelegger

Würstelbuden, Weinschenken, Luftballons, Blasmusik und Trachtenpärchen. Im Zentrum von Glarus, der Hauptstadt des gleichnamigen Schweizer Kantons, herrscht Volksfeststimmung: "Wir feiern, weil das Volk das letzte Wort hat", sagt der junge Mann im schwer verständlichen alpinen Dialekt.



In Glarus, im einzigen der 26 Kantone der Schweiz, gibt es noch die Urform der direkten Demokratie, die sogenannte Landsgemeinde. Es ist die Versammlung aller Bürger unter freiem Himmel – auch wenn es in Strömen regnet, wie am Sonntag – die über lokale, regionale und nationale Gesetze abstimmen.

"Ein bisschen mehr Schweiz würde uns in Österreich gut tun", sagt Vizekanzler und Außenminister Michael Spindelegger. Er ist extra mit Flugzeug und Helikopter der Schweizer Armee angereist, um direkte Demokratie zu erleben. Am Zaunplatz in Glarus wird er mit großem Applaus begrüßt.

Die Bürger – ungefähr 6000 sind gekommen – sitzen wie in einer riesigen Arena rund um den Hauptplatz. 40.000 Einwohner zählt der Kanton. "Ich bin hier, um Erfahrungen zu sammeln", erklärt Spindelegger und setzt sich zu den Einheimischen.