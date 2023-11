Bankchef Höllerer: „Glaube nicht, dass wir den digitalen Euro brauchen“

Nicht anonym

Kritisch sieht auch er aber die Möglichkeit der Überwachung. „Man kann das durch Kryptografie schon so gestalten, dass die Daten geschützt sind. Auf der anderen Seite kann man einen digitalen Euro nicht anonym machen, denn das normale Bankgeld unterliegt auch den Geldwäscheregeln“, erklärt der Taudes.

Die Möglichkeit zur staatlichen Überwachung wird auch bei bereits bestehenden Digitalwährungen von Notenbanken kritisiert, so wie auch beim digitalen Yuan in China. Dieser wurde bereits vor drei Jahren vorgestellt und regional eingeführt. Medienberichten zufolge hält sich der Erfolg der Währung aber in Grenzen.