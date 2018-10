Digitaler Bau: Wenn der Polier zur Drohne greift

Das gilt teilweise auch für Österreich. Im Wohnbau im Osten Österreichs seien die Kosten in den vergangenen sieben Jahren um 27 Prozent gestiegen, die Preise aber nur um 15 Prozent. Strauss: „Wir sind an der Grenze der Effizienzsteigerung angekommen.“

„Ich bin gekommen, um zu bleiben“, sagt der Baumanager auf die Frage, ob er sich nach mittlerweile acht Jahren an der Konzernspitze bald zurückziehen will. „Die Porr ist Eigentümer-geführt, aber Gott sei Dank gesegnet mit guten Leuten.“ In den nächsten Jahren werde die Führung breiter aufgestellt. „Und irgendwann werde ich dann in den Aufsichtsrat wechseln.“

So richtig ärgern kann sich der Porr-Chef, wenn es um die Diskussionen über den 12-Stunden-Tag geht. „Den 12-Stunden-Tag gibt es nicht. Das Gesetz ermöglicht es, die Tagesarbeitszeit auszudehnen“, so Strauss. Dass die gesetzliche Maßnahme jetzt durch Änderungen in Kollektivverträgen verwässert werden soll, „das klingt nach Klassenkampf“, findet Strauss. Das seien „völlig veraltete Verhaltensweisen, die in einem gerechten, sozialen Standort wie Österreich nichts verloren haben“.