Digitale Behördendienste: Österreich weltweit bei Zufriedenheit auf vorletztem Platz

Österreich auf dem vorletzten Platz

Die Erfahrungen, die Bürger in Österreich bei der Nutzung von Online-Behördendiensten machen, sind deutlich schlechter als in den allermeisten anderen Ländern. So zählt Österreich weltweit zu den drei Ländern, in denen die Netto-Zufriedenheit mit dem digitalen Angebot der Behörden unter 50 Prozent liegt. Im letzten Bericht aus 2020 lag Österreich bei der Netto-Zufriedenheit noch bei 58 Prozent – in der aktuellen Umfrage liegt der Prozentsatz nur noch bei 45.

Gründe für die Unzufriedenheit

Die Unzufriedenheit in Österreich – trotz erfolgreicher Umsetzung des elektronischen Identitätsnachweises (eID) – könnte darin begründet sein, dass Behördendienste nicht vollständig digital abgebildet sind bzw. dass die Bedienung teilweise nicht nutzerfreundlich ist, so die Experten.