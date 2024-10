Vermögen von 43,7 Mrd. Euro: Das ist der reichste Deutsche

Der 85-Jährige löste mit einem geschätzten Vermögen von 43,7 Milliarden Euro die BMW -Erben Susanne Klatten und Stefan Quandt an der Spitze der am Dienstag veröffentlichten Liste der 500 reichsten Deutschen des Manager Magazins ab.

Die beiden Geschwister sind Großaktionäre des Autokonzerns BMW, dessen Börsenwert zuletzt zurückgegangen war. Im Jahr 2022 war Schwarz schon einmal an die Spitze der Liste gerückt und hatte damals ebenfalls die BMW-Erben verdrängt.

In Deutschland gibt es derzeit 249 Milliardäre

Auf Platz drei der Liste des Magazins rangiert wie schon im Vorjahr die Familie Merck, der die Mehrheit an dem gleichnamigen Pharma- und Chemiekonzern gehört. Insgesamt gibt es demnach derzeit 249 Milliardäre in Deutschland, 23 mehr als im vergangenen Jahr und so viele wie noch nie, seit das Magazin 2001 mit der Liste begonnen hatte. Unter den Top Ten sind auch nach wie vor die Familien Albrecht und Heister, die hinter Aldi Süd und Aldi Nord stehen.