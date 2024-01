Elon Musk ist nicht mehr der reichste Mensch auf der Welt

Arnault wurde an nur einem Tag um 20,9 Milliarden Euro reicher

Im Gegensatz zum US-Amerikaner verzeichnete Arnault in der vergangenen Woche einen außergewöhnlichen Anstieg seines Vermögens: Innerhalb eines einzigen Tages (Freitag) stieg sein Nettovermögen um 22,7 Milliarden Dollar (20,9 Milliarden Euro), was einem bemerkenswerten Anstieg von 12,3 Prozent entspricht. Im Gegensatz dazu verringerte sich Musks Vermögen am Tag davor um 18 Milliarden Dollar (16,6 Milliarden Euro), was einem Rückgang seines Nettovermögens um 8,1 Prozent entspricht.