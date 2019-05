Dieselskandal: Bosch zahlt 90 Millionen Bußgeld

Der deutsche Autozulieferer Bosch zahlt wegen des Dieselskandals 90 Millionen Euro Bußgeld. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart verhängte die Strafe gegen Bosch wegen "fahrlässiger Verletzung der Aufsichtspflicht in Unternehmen", wie die Justizbehörde am Donnerstag mitteilte. Bosch hat die Strafe akzeptiert und keine Rechtsmittel eingelegt, das Geld werde binnen sechs Wochen an das Land Baden-Württemberg gezahlt.