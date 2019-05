VW-Skandal: Diesel-Käufer sollen bis zu 77 Milliarden verloren haben

Laut VW-Bericht: 30 Milliarden Kosten

Laut einem Zwischenbericht von Donnerstag, belaufen sich die bishergen Kosten für den Dieselskandal bei VW auf rund 30 Milliarden Euro. Im ersten Quartal verbuchte der Konzern eine weitere Milliarde Euro an Belastung für Rechtsrisiken in dem Zusammenhang mit der Manipulation von Diesel-Abgaswerten, wie aus dem Zwischenbericht hervorgeht.

Laut dem VW-Finanzvorstand Frank Witter seien mit den 30 Milliarden die derzeit absehbaren Kosten abgedeckt. Weitere seien aber auch nicht ausgeschlossen, sagte Witter am Donnerstag in einer Telefonkonferenz. Den Großteil des für den Skandal aufgewendeten Geldes hat VW bis dato für Vergleiche in Nordamerika verbucht.