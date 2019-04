Dieselskandal: Ex-VW-Boss Winterkorn drohen bis zu zehn Jahre Gefängnis

Wird die Anklage vom Landgericht Braunschweig zugelassen, dann dürfte der Wolfsburger Autobauer am Ende auch alle Zivilprozesse gegen betroffene Dieselfahrzeug-Besitzer in Europa verlieren. Denn: „Den Beschuldigten wird vorgeworfen, kraft ihres überlegenen Wissens über die Verwendung der illegalen Abgas-Abschalteinrichtung wissentlich bewirkt zu haben, dass die Käufer der Fahrzeuge bei Vertragsschluss und Kaufpreiszahlung über die Zulassungsfähigkeit getäuscht wurden“, teilte die Staatsanwaltschaft am Montag mit. „Das von ihnen gekaufte Fahrzeug war wesentlich weniger wert als die vereinbarte und geschuldete Leistung.“

In Deutschland, Europa und den USA wurden laut Anklage insgesamt 9,058 Millionen Fahrzeuge der Marken VW, Audi, Seat und Skoda „verbotswidrig in den Verkehr gebracht, die in Wahrheit nicht zulassungsfähig waren“. In Österreich sind 388.000 Fahrzeuge betroffen. Die Ankläger werfen Winterkorn vor, nicht rechtzeitig die Reißleine gezogen zu haben. Mehr noch.