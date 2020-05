Die Preisfrage beim Heizöl-Poker

Ein weiterer Punkt, der gegen sinkende Heizölpreise spricht, ist die Nachfrage. Diese dürfte in den kommenden Wochen anziehen. Es scheint nämlich, dass verhältnismäßig viele Heizölkessel-Besitzer wegen der hohen Preise im ersten Halbjahr bei der Einlagerung zugewartet haben. Die Heizölverkäufe lagen in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres um 18 Prozent unter dem Niveau des ersten Halbjahrs 2010, erläutert IWO-Chef Reichard. Da sich die Ölmenge in jedem Tank aber unweigerlich dem Ende zuneigt, müsse irgendwann nachgekauft werden. Das spreche für eine höhere Nachfrage, was auch höhere Preise bedeutet.



Freilich, ganz abgebrühte Pokerspieler mit stahlharten Nerven können weiter spekulieren - und recht damit behalten. Denn die alte Faustformel " Heizöl einlagern im Sommer, denn da sind die Preise nachfragebedingt niedrig" gilt wegen der zum Teil eklatanten Schwankungen am Ölmarkt schon lange nicht mehr.



So geschehen Anfang des Monats, als die Ölpreise kurzfristig auf unter 100 Dollar fielen - und somit auch Heizöl plötzlich um rund neun Cent billiger angeboten wurde. "Da sind die Telefone heißgelaufen", heißt es aus der Branche. Solche sprunghaften Änderungen kann es jederzeit geben - allerdings auch in die entgegengesetzte Richtung.