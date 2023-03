Die Marktmacht der großen Lieferservices wird untersucht

Die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) hat eine Untersuchung zu Online-Bestellplattformen gestartet, die Getränke und Speisen von Restaurants, Wirtshäusern oder Pizzerien nach Hause liefern. Österreichweit gibt es nur noch zwei Big Players, das sind Mjam, Tochter der deutschen Delivery Hero und Lieferando, Tochter des Amsterdamer Konzerns Just Eat Takaway.com.

Der dritte Anbieter UberEats hat sich bereits 2019 aus dem österreichischen Markt zurückgezogen.

Seit Beginn der Corona-Pandemie gewannen die Online-Bestellplattformen für Lieferservice zunehmend an Bedeutung für Konsumenten im urbanen Bereich, so die BWB, aber auch als Vertriebsplattformen für die Gastronomiebetriebe .

„Wir haben die Möglichkeit, immer dann Untersuchungen zu starten, wenn wir sehen, dass der Wettbewerb beschränkt oder verfälscht wird“, sagt BWB-Sprecherin Sarah Fürlinger zum KURIER. „Wir schauen uns Märkte an, wo es zwar kein Kartellthema gibt, aber vielleicht ein Thema in Richtung Marktmachtmissbrauch.“ Von dem sei derzeit noch nicht die Rede und der BWB liege auch noch keine Beschwerde vor. Aber sie schaut sich aktuell an, ob es besondere Barrieren für einen Markteintritt gibt.