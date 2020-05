Die Großverdiener bei Facebook

Auch wenn Facebook-Gründer Mark Zuckerberg betont, ihm gehe es nicht ums Geldverdienen - die Gehälter, die er seinen Managern zahlt, sind dennoch üppig. Das zeigt ein Blick in den am Mittwoch veröffentlichten Börsenprospekt:



Spitzenverdienerin im vergangenen Jahr war Sheryl Sandberg, die als Zuckerbergs rechte Hand das Tagesgeschäft leitet. Ihr Basisgehalt lag zwar bei "nur" 296.000 Dollar (224.668 Euro) plus 86.000 Dollar Bonus. Doch hat sie sich auch das Anrecht auf Aktien verdient - und deren Wert beläuft sich auf 30,5 Mio. Dollar.