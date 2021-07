Die EZB hinkt mit dem digitalen Euro etwas hinterher

Die US-Investmentbank Morgan Stanley sieht das so. Bankkunden könnten 873 Milliarden Euro und damit rund acht Prozent der Kontoeinlagen abziehen, berechneten die Analysten der US-Bank in einer Studie. In kleineren Euro-Ländern könnten die Auswirkungen deutlich größer sein. Rudorfer sieht das überhaupt nicht so. „Die Menschen können wegen der Obergrenze von 3.000 Euro nicht ihre ganzen Euros auf dem Bankkonto in digitale Euros für ihre elektronische Geldbörse umwandeln.“

Außerdem, so Rudorfer, wird das ganze technische Handling des digitalen Euros ja weiterhin über die Bank ablaufen. Wenn der digitale Euro einmal da ist, wird ihn die Europäische Zentralbank jedenfalls vollständig garantieren. Der digitale Euro wäre genauso ausfallsicher wie der echte Geldschein, beziehungsweise die Münze. Bei den Kryptowährungen ist das bekanntlich nicht so.