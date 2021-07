Bargeld oder digitaler Euro? Wie wir in Zukunft bezahlen

Wer unter bestimmten Bedingungen und Obergrenzen auch vom digitalen Euro profitieren wird, ist die Wirtschaft. Unter anderem beim grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr. So wären Geldüberweisungen in andere Länder, die aktuell noch mehrere Tage in Anspruch nehmen, innerhalb weniger Sekunden möglich. Überweisungen nach China benötigen häufig länger als der eigentliche Warentransport.

Am Ende steht eine Vision. So könnten vernetzte Maschinen und Geräte im sogenannten Internet der Dinge untereinander selbstständig Waren oder Services buchen und bezahlen. In Zukunft könnte also Ihr Kühlschrank bemerken, dass die Milch-Packung leer ist. Das mit dem Internet verbundene Gerät bestellt deshalb neue Milch beim Logistikcomputer im Lebensmittelgeschäft. Der sorgt dafür, dass Sie die Milch mit einer Drohne geliefert bekommen, wenn Sie zu Hause sind (wann, das weiß Ihr Kühlschrank aufgrund Ihrer Anwesenheitsdaten). Bezahlt wird auch vom Kühlschrank: mit dem e-Euro. Sie haben dann mehr Zeit, um Monopoly zu spielen.