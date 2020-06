Die drängendsten Fragen zur Euro-Krise

Wie teuer käme Griechenlands Euro-Austritt?

Griechenland schuldet den anderen 16 Euro-Staaten gut 300 Milliarden Euro. Samt Verbindlichkeiten der privaten Gläubiger (z. B. Banken und Versicherungen) kommt man auf knapp 400 Milliarden. Österreichs Anteil der offenen Forderungen an Athen beträgt ca. elf Milliarden. Die Folge-Kosten sind nicht absehbar.

Wie tritt ein Land aus dem Euro aus?

Das ist in den EU-Verträgen nicht vorgesehen. Wahrscheinlichste Vorgehensweise: Das Land tritt freiwillig aus der EU aus, führt eine eigene Währung ein und beantragt die Wiederaufnahme in die EU. Später könnte erneut Antrag auf Euro-Aufnahme gestellt werden.

Kann die Euro-Zone überhaupt zerfallen – und wenn ja, wie teuer käme das?

Das Aus für die Gemeinschaftswährung ist sehr unwahrscheinlich, kann aber passieren. Die Folgen wären dramatisch. Europa würde in tiefe Rezession stürzen, die Arbeitslosigkeit würde steigen (siehe Grafik oben). Hartwährungsländer wie Deutschland und Österreich würden kräftig aufwerten müssen und an Wettbewerbsfähigkeit verlieren. Ein Rattenschwanz an Problemen wäre die Folge.

Wie kann die Euro-Zone gestärkt werden?

Ratspräsident van Rompuy, Kommissions-Präsident Barroso, EZB-Chef Draghi und Eurogruppen-Chef Juncker haben ein Reformpaket für stärkere Zusammenarbeit vorgelegt. Vorgesehen sind u. a. eine Bankenunion, eine koordinierte Schuldenpolitik und Eurobonds.