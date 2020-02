Die Aufräumer: Was Nachfolger von Erfolgschefs alles zu tun haben

Wolfgang Eder führte den Stahlkonzern voestalpine in seinen 15 Jahren als Vorstandsvorsitzender in neue Dimensionen. Er verdoppelte die Mitarbeiterzahl und verdreifachte den Umsatz. Eder stellte den ehemaligen „Stahlkocher“ breiter auf und machte ihn internationaler und moderner. Unter seiner Ägide wurde u.a. der Edelstahlproduzent Böhler-Uddeholm übernommen, in Texas ein Stahlwerk errichtet und in Linz ein Pilotprojekt gestartet, um mit Wasserstoff umweltfreundlich Stahl zu produzieren. Seit Eders Abgang im Sommer 2019 häufen sich jedoch die Negativmeldungen und daran soll nicht sein Nachfolger Herbert Eibensteiner schuld sein, heißt es in Branchenkreisen.