Deutschland: Mehr Fachkräftezuwanderung gefordert

Arbeitgeber und Gewerkschaften in Deutschland erwarten keine schnelle Abhilfe des Fachkräftemangels durch das dortige neue Gesetz zur Fachkräftezuwanderung. "Das Fachkräftezuwanderungsgesetz ist ein Schritt in die richtige Richtung. Es muss aber noch viel mehr getan werden", sagte Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger. Yasmin Fahimi, Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), sagte, die Erleichterung von Zuwanderung sei richtig.

"Allerdings wird es noch einige Jahre dauern, bis wir dadurch spürbar qualifizierte Zuwanderung erfahren", gab Fahimi zu bedenken. Dulger wiederum erinnerte an die Barrieren für Fachkräfte aus dem Ausland in Deutschland, etwa bei der Sprache. "Es gibt oft Schwierigkeiten bei der Wohnungssuche und bei der Kinderbetreuung", sagte er. "In Ländern wie Kanada wird auch eine viel offenere Begrüßungskultur gelebt." In vielen Ländern könnten ausländische Fachkräfte einen Großteil ihrer Anträge und Dokumente digital noch vor der Einreise einreichen – inklusive schneller Bearbeitung. "Bei uns wird viel geredet und angekündigt – aber kaum etwas umgesetzt."