Fachkräftemangel: Minister setzt auf Fachhochschulen

Mehr Studierende

350 zusätzliche Studienplätze sollen zur Entschärfung dieses Problems beitragen.

Bei der diesjährigen Ausschreibung für den Ausbau der Plätze haben sich von insgesamt 21 nur 14 Fachhochschulen beworben. Fünf davon erhielten den Zuschlag: Die FH Technikum und der FH Campus in Wien, die IMC FH Krems und die FH St. Pölten in Niederösterreich sowie die FH MCI in Innsbruck. Dort wurden jeweils bestehende, stark nachgefragte Studiengänge ausgewählt. Das entspreche dem „bedarfsorientierten Ausbau“, sagt der Minister.

Geplant ist, dass bis 2027 insgesamt mehr als 2.600 bundesfinanzierte Plätze für FH-Studienanfänger hinzukommen. Das Ziel der Regierung: Bis 2030 sollen die Abschlüsse in MINT-Fächern um 20 Prozent gesteigert werden und auch der Anteil an Absolventinnen in technischen Fächern um 5 Prozent erhöht werden.

