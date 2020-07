Deutschland erwartet ab Sommerquartal Rückkehr zum Wachstum

Die deutsche Regierung hatte die Mehrwertsteuer zu Monatsbeginn für ein halbes Jahr von 19 auf 16 Prozent und den abgesenkten Satz von 7 auf 5 Prozent gesenkt. Kritiker haben sich aber skeptisch geäußert, dass die Steuersenkung auch beim Verbraucher ankommen wird. Laut einer Empfehlung des Wirtschaftsministeriums sollte der Einzelhandel die Mehrwertsteuersenkung unbürokratisch über pauschale Rabatte an der Kasse weitergeben.

"Total toll"

SPD-Chef Norbert Walter-Borjans hat jüngst allerdings Verständnis dafür geäußert, dass bestimmte Unternehmen in Ausnahmefällen die Steuer-Senkungen nicht an die Kunden weitergeben. Er wolle zwar, dass Entlastungen den Kunden erreichten, sagte er in einem Interview mit dem YouTube-Kanal "Jung & Naiv". Allerdings finde er es "total toll", dass ihm etwa ein Car-Sharing-Dienst mit der Bitte um Verständnis geschrieben habe, dass man die Absenkung nicht weitergeben werde. Wichtiger sei, das Unternehmen am Laufen zu halten.

Für die Ende Juli anstehende Zahl zur Wirtschaftsleistung im zweiten Quartal - also noch vor der Mehrwertsteuersenkung - erwartet das deutsche Wirtschaftsministerium ein dickes Minus. Es spricht von einer "deutlich negativen Veränderungsrate des Bruttoinlandsprodukts", ohne allerdings eine Zahl zu nennen. Die Wirtschaftsweisen um den Freiburger Professor Lars Feld erwarten ein Minus zwischen 10 und 11 Prozent. Bereits im ersten Quartal war das BIP mit 2,2 Prozent so stark eingebrochen wie seit der Finanzkrise 2008/09 nicht mehr.