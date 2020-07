Corona-Test für alle: Union Berlin will volles Stadion - um jeden Preis

Kosten will man selbst tragen

Ein solches Konzept umzusetzen, sei "eine enorme organisatorische und wirtschaftliche Herausforderung, der wir uns gerne und mit aller Kraft stellen", betonte Klub-Präsident Dirk Zingler und kündigte an, dass der Verein die Kosten für dieses Vorhaben selbst tragen will. Aktuell werden verschiedene Möglichkeiten ausgelotet, die zur Verfügung stehenden Testkapazitäten binnen 24 Stunden einsetzen zu können. Sobald die Rahmenbedingungen konkreter werden, will Union das Konzept den Behörden vorstellen.

Zu überwinden gibt es sehr viele Hürden, so sind in der Hauptstadt aktuell noch bis 24. Oktober Großveranstaltungen mit mehr als 1.000 Personen untersagt. Der Start der neuen Bundesliga-Saison ist für den 18. September geplant. Kapitän bei Union Berlin ist der Österreicher Christopher Trimmel.