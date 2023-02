Deutscher Gaskonzern Uniper mit 19,1 Mrd. Euro Verlust

Nicht trennen wolle sich Uniper von seinen Beteiligungen an drei Kernkraftwerken in Schweden, betonte die Managerin. Diese geh├Ârten zum Kerngesch├Ąft. Ein Verkauf sei auch nicht Teil der Auflagen, die die EU f├╝r eine Genehmigung der Verstaatlichung fordere. Umweltsch├╝tzern ist die Beteiligung ein Dorn im Auge. "Ein Land wie Deutschland, das konsequent aus der Atomkraft aussteigt, kann nicht durch die Hintert├╝r weiter an Atomkraftwerken arbeiten. Ich erwarte, dass sich das auch bei Neuaufstellung von Uniper klar niederschl├Ągt", sagte der fr├╝here deutsche Umweltminister J├╝rgen Trittin von den Gr├╝nen der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" laut Vorabbericht.

Im atomlastigen Nachbarland Frankreich holte der Energiekonzern EDF den Verlust Unipers am Freitag fast ein. Auf 17,9 Mrd. Euro bezifferte der Versorger den Nettoverlust f├╝r 2022. Die Ausf├Ąlle einer Reihe von Atomkraftwerken hatten die Stromerzeugung aus der Kernenergie auf den tiefsten Stand seit 34 Jahren gedr├╝ckt.

Uniper soll jetzt unter dem Dach des Bundes ein Neuanfang starten. Finanzchefin Tuomela tritt ebenso ab wie Vorstandschef Klaus-Dieter Maubach, f├╝r den bisher noch kein Nachfolger ernannt wurde. "Aufgabe des neuen Vorstandes und des Aufsichtsrates wird es sein, Uniper weiterzuentwickeln und wieder profitabel zu machen", sagte Maubach. "Dabei werden Versorgungssicherheit und Dekarbonisierung die Leitplanken bilden - denn sie sind zwei Seiten derselben Medaille."