Deutschem Flugverkehr droht Stillstand

Wer Dienstag ins Flugzeug Richtung Deutschland steigt, sollte gute Nerven im Gepäck haben. Denn die deutschen Fluglotsen haben für die Zeit zwischen 06.00 Uhr und 12.00 Uhr einen Streik angekündigt. Laut Schätzungen der Luftverkehrswirtschaft sind rund 3000 Flüge und 400.000 Passagiere unmittelbar betroffen. Allein am Flughafen Frankfurt würden 500 bis 600 Flüge ausfallen: "Wir stellen uns darauf ein, dass Passagiere stranden werden."



Die Luftverkehrsbranche versuchte bis in die Nacht hinein, den Streik noch per Gericht zu verhindern. Bis Redaktionsschluss diese Ausgabe stand eine Berufungs-Entscheidung des Arbeitsgerichts Frankfurt noch aus. In erster Instanz wurde der Streik vorerst genehmigt, doch die Flugsicherung legte Berufung ein. Eine Woche zuvor untersagte das Gericht den Streik.



Die Gewerkschaft der Flugsicherung fordert für die 5500 Beschäftigten der Branche, darunter 2400 Lotsen, unter anderem 6,5 Prozent mehr Gehalt.



Flughäfen und Airlines arbeiteten am Montag mit Hochdruck an Notfallplänen. Lufthansa, Air Berlin sowie Reiseveranstalter versuchten, Ankünfte und Abflüge aus der angekündigten Streikzeit heraus zu verlegen. Zusätzliche Nachtflüge wurden beantragt.