Deutsche Regierung einigt sich auf Lieferkettengesetz

Die deutsche Regierung hat sich Insidern zufolge auf ein Lieferkettengesetz für Unternehmen verständigt. Die Details sollen am Freitagvormittag von den zuständigen Ministern - Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD), Entwicklungshilfeminister Gerd Müller (CSU) und Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) in Berlin vorgestellt werden.

Vorgesehen ist Regierungskreisen zufolge ein Stufenplan, so dass zunächst nur große Unternehmen für Missstände ihrer Zulieferer in die Verantwortung genommen werden. Das Gesetz solle noch vor der Bundestagswahl im September 2021 verabschiedet werden, aber erst Anfang 2023 in Kraft treten.

Firmen werden damit verpflichtet, Menschenrechte bei ihren Lieferanten im Ausland durchzusetzen. So sollen Kinderarbeit und Zwangsarbeit verhindert oder zumindest reduziert werden. Zudem werden Firmen verpflichtet, stärker auf Umweltstandards zu achten. Eine umfangreiche zivilrechtliche Haftung für Missstände in der Lieferkette, die zu milliardenschweren Prozessen hätte führen können, ist aber auf Druck des CDU-geführten Wirtschaftsministeriums vom Tisch. Unternehmen müssen künftig bei Verstößen gegen die Sorgfaltspflicht nur mit einem Bußgeld rechnen. Sie sollen dann auch bis zu drei Jahre von öffentlichen Ausschreibungen ausgeschlossen werden.