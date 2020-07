Der Wirecard-Krimi: Endlich verständlich

Die Staatsanwaltschaft München geht von gewerbsmäßigem Bandenbetrug bei Wirecard aus. Die Führungsebene um Braun und Marsalek soll bereits 2015 beschlossen haben, die Wirecard-Bilanz durch vorgetäuschte Einnahmen „aufzublähen“– also nicht vorhandene Scheinumsätze und -gewinne zu melden. Dabei sollen Kredite in Höhe von 3,2 Milliarden Euro unrechtmäßig erwirkt worden sein. Für die Gläubigerbanken könnte dieses Geld für immer verloren sein.

Soweit bisher bekannt, erfanden die Wirecard-Manager dafür Geschäfte mit Subunternehmern in Dubai und Südostasien, die für den deutschen Börsekonzern angeblich Kreditkartenzahlungen in Südostasien und im Mittleren Osten abwickelten (siehe Schauplätze).

Die Informationen stammen vom früheren Chef der Wirecard-Tochter in Dubai, der in der Causa als Kronzeuge fungiert. Er soll Insidern zufolge die rechte Hand Marsaleks gewesen sein und sitzt schon seit Anfang Juni in U-Haft. Er stehe „im Gegensatz zu anderen zu seiner individuellen Verantwortung“ sagte sein Anwalt.

Der Wirecard-Krimi könnte aber noch viel größer sein. Nicht nur in Deutschland, weltweit ermitteln derzeit Behörden wegen des Verdachts verschiedener Finanzstraftaten im Umfeld von Wirecard, die bis zur möglichen Geldwäsche im großem Ausmaß reichen. In den USA soll Wirecard in einen 100-Millionen-Dollar schweren Bankbetrug beim Handel mit Marihuana verwickelt sein. US-Banken sollen über die Herkunft der Gelder getäuscht worden sein.

4. Die Schauplätze