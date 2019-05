Der Streit um die Kartoffel: Umweltschutz um jeden Preis?

Die von den Umweltorganisationen kritisierten Notfallzulassungen für Neonicotinoide sichern die Zuckerherstellung in Österreich. Burtscher-Schaden glaubt, dass der Einsatz von Neonicotinoiden keine Vorteile bei der Bekämpfung des Rüsselkäfers bringt. Laut der Statistik der Landwirtschaftskammer haben Pflanzenschutzmittel aber sehr wohl etwas gebracht. Auf den Äckern der Biobauern betrug der Ernteausfall 80 Prozent, auf den konventionellen Anbauflächen waren es lediglich 30 Prozent.

Wobei die Zuckerfabrik in Tulln nur dann rentabel betrieben werden kann, wenn die Anliefermengen nicht sinken. Wenn die Fabrik zusperrt, dann gibt es weder eine konventionelle noch eine biologische Zuckerproduktion in Österreich. Die Folge wären Importe aus EU-Ländern, in denen weiter Notfallverordnungen möglich sind.