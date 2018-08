Der Großglockner als Wirtschaftsfaktor

Die schönste Straße der Welt wollte er bauen. 43 Bergstraßen in ganz Europa hat der österreichische Hoch- und Tiefbauingenieur Franz Wallack besucht, um sie zu studieren, ehe er sich an die Planung der Großglockner Hochalpenstraße machte. Nach fünf Jahren Bauzeit war es vollbracht. Mit 48 Kilometern Länge – davon genau 24 in Salzburg und 24 in Kärnten –, 36 Kehren und zehn Kilometern Scheitelstrecke auf 2400 bis 2500 Metern Seehöhe zählt sie zu den längsten und höchsten Bergstraßen der Welt. In den Alpen gilt sie als konkurrenzlos.

Der Parkplatz auf der Edelweißspitze ist mit 2571 Metern die höchste befahrbare Bergspitze der Welt, es gibt nur wenige Passstraßen in den Alpen, die noch höher sind. „Wallack wollte, anders als die Serpentinenstraßen in der Schweiz, die Straße in die Naturlandschaft einbetten und Einblicke in die Bergwelt ermöglichen. Das ist einmalig“, sagt Johannes Hörl, Vorstand der Großglockner Hochalpenstraßen AG.

Eröffnet wurde sie am 1. August 1935, seither wurden 65 Millionen Besucher gezählt. Im Jahr 2017 waren es rund 900.000. Damit liegt das nationale Monument unter den Top-5 der am häufigsten besuchten heimischen Sehenswürdigkeiten und spielt in einer Liga mit dem Schloss und Tiergarten Schönbrunn, Schloss Belvedere, Kunsthistorischem Museum und der Festung Hohensalzburg. Und das, obwohl die Hochalpenstraße nur sechs und nicht zwölf Monate im Jahr offen hat.